Путин осматривает индустриальный парк "Руднево"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал новым индустриальным лицом Москвы индустриальный парк "Руднево", где развертывается производство беспилотных летательных аппаратов.

Глава государства прибыл на объект в четверг. Во время обхода индустриального парка мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ходе строительства "Руднево".

"Сегодня это центр беспилотного авиастроения, основное ядро - это беспилотники. Лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований, опытно-конструкторских разработок и заканчивая уже серийным производством", - сказал мэр.

Президент поздравил мэра Москвы и выразил уверенность, что площадка будет развиваться.

"Здорово, поздравляю. Уверен, все будет сделано. Действительно, Новая Москва. Это другая Новая Москва. Это новое индустриальное лицо Москвы", - сказал Путин.

Собянин рассказал, что в парке планирует разместиться ПАО "Корпорация "Иркут" (ПАО "ОАК") - предприятие полного цикла по изготовлению компонентов из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21.

"Еще через три года здесь будет около 800 тысяч кв.м, это все будет застроено. И по сути дела, индустриальный парк "Руднево" будет крупнейшим в стране индустриальной площадкой. 20 процентов от всех новых промышленных предприятий города будет создано", - подчеркнул мэр.

"Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. Общая площадь территории индустриального парка "Руднево" с учетом развития составит 45 га. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты. Вблизи индустриального парка также будет создан полноценный испытательный полигон.