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Аренда самой дешевой квартиры в старой Москве в мае стоит 25 тысяч рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В мае 2023 года самую дешевую квартиру для долгосрочной аренды в старых границах Москвы можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

"На первом месте майского ТОП-5 низкобюджетных съемных квартир в старой Москве (исключая ЗелАО) - "однушка" с арендной ставкой 25 тысяч рублей в месяц. Она располагается на втором этаже десятиэтажного панельного дома на Южнобутовской улице, в семи минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова" (район Южное Бутово, ЮЗАО)", - говорится в исследовании.

В квартире есть косметический ремонт, на кухне - необходимая техника и мебель, в комнате - наборная мебель. Общая площадь квартиры - 39 "квадратов".

На втором месте рейтинга оказалась "однушка" площадью 38 кв.м. Дом находится в десяти минутах транспортом от станции метро "Новогиреево". Арендная ставка - 26 тысяч рублей в месяц. Есть мебель и бытовая техника.

На третьем месте списка - однокомнатная квартира за 27 тысяч рублей. Она расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" в Гольянове. Общая площадь квартиры - 33 "квадрата". В квартире сделан косметический ремонт, есть мебель и необходимая бытовая техника.

Также в пятерку бюджетных съемных квартир попала "однушка" площадью 30 кв.м. Она расположена в семи минутах ходьбы от станции метро "Перово". Ставка лота - 28 тысяч рублей в месяц.

Закрывает рейтинг "однушка" за 29 тысяч рублей в месяц в 16 минутах ходьбы от метро "Бабушкинская". В квартире есть наборная мебель, на кухне - необходимая бытовая техника. Общая площадь квартиры - 40 кв.м.

Инком-Недвижимость Москва
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