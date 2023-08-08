Пентхаус за 3,25 млрд рублей на Пресне оказался самым дорогим вторичным жильем в России

В самом доме есть бассейн, банный комплекс, сигарная комната и комната для хранения шуб

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самым дорогим жильем на вторичном рынке России оказался пентхаус за 3,25 млрд рублей в Пресненском районе Москвы, выяснили эксперты федеральной базы недвижимости Restate.ru.

В базе они нашли 47 объявлений о продаже жилья за десятизначные числа.

"Рекордсмен - пентхаус площадью почти 1 тысяча кв.м в Пресненском районе выставленный на продажу за 3,25 млрд рублей, то есть 3,4 млн за кв.м (это цена "однушки" в Подмосковье)", - говорится в исследовании.

В пентхаусе есть два парадных входа и два дополнительных - для обслуживающего персонала. В самом доме есть бассейн, банный комплекс, сигарная комната и комната для хранения шуб.

В Петербурге только один лот продается за 1 млрд рублей. Это пентхаус с семью комнатами, двухуровневой террасой площадью более 700 кв.м, десятью санузлами и парковочным боксом для лимузина. Самые дешевые лоты начинаются от 1,65 млн рублей. За эту стоимость предлагается деревянный дом в поселке Песочное или девятиметровая студия в хрущевке в Автове.

В Сочи самое дорогое жилье предлагают за 999 млн рублей, это апартаменты площадью 153 кв.м. Самый дешевый лот - "однушка" в поселке Лоо за 2 млн рублей.

В Краснодаре стоимость жилья начинается от 880 тысяч рублей. Это студия в сданном доме, но без коммуникаций. Самое дорогое предложение в Краснодаре - 250 млн рублей видовые апартаменты площадью 400 кв.м. В доме есть большой крытый бассейн, сауна и спортивный зал.

В Казани дешевое жилье продается за 1 млн рублей, это комнаты в бывшем общежитии. Самое дорогое жилье - пентхаус площадью 475 кв.м за 199 млн рублей.