В столичном регионе в выходные похолодает до плюс 11

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Июнь в Москве начнется с нормальной для этого месяца погоды и температуры от плюс 20 до плюс 24 градусов, но в субботу в регионе похолодает до плюс 11, ожидается дождь. Со следующего понедельника вновь будет постепенно теплеть, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Июнь начнется с обычной, нормальной погоды, температура около нормы, а затем постепенное понижение температуры к выходным дням, будет более облачно. Рабочие дни на этой неделе комфортные: хорошая, летняя погода, в последующем в выходные будет понижение температуры из-за северных потоков. Но в течение следующей недели - постепенное повышение температуры", - сказал он.

Во вторник в Москве будет от плюс 22 до плюс 24 градусов, в четверг прогнозируется от плюс 20 до плюс 24. В среду произойдет небольшое понижение температуры: ожидается дождь, более облачная погода, днем от плюс 19 до плюс 21 градуса, а по области до плюс 17. Вильфанд отметил, что "это нормальная погода, близкая к многолетним значениям".

В пятницу погода начнет меняться. Температура днем будет от плюс 18 до плюс 23 градусов, но во второй половине дня увеличится облачность и пройдет кратковременный дождь. Также дождь прогнозируется в ночь на субботу и в субботу днем.

"В субботу заметное понижение температуры. Ночные температуры будут от плюс 7 до плюс 9 градусов. А вот днем, за счет того, что плотная облачность и северный ветер, значительное понижение температуры до плюс 11 - плюс 16 градусов. Такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы", - сказал метеоролог.

В воскресенье днем, по прогнозам, будет около плюс 15 - плюс 17 градусов, что также ниже нормы на 3-4 градуса. Со следующего понедельника, 5 июня, по предварительным прогнозам, в столице "будет повышаться температура, тоже без сумасшедшей скорости, на 1-2 градуса".