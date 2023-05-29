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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В начале июня ожидается жара в Поволжье, на Урале и на юге западной Сибири

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Жаркая погода прогнозируется на этой неделе в Приволжском федеральном округе и на Урале, в ближайшие дни теплая погода сместится и на юг западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что на Урале прогнозируется температура на 7-10 градусов выше нормы и такая погода сохранится до конца недели.

Тепло, которое сейчас отмечается на Урале и в Поволжье к концу недели сместится на юг западной Сибири. Так, если завтра в Новосибирской и Омской областях температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, то уже к концу недели там будут "очень высокие температуры, на 5-6 градусов выше нормы": будет от плюс 25 до плюс 28, а в некоторых районах до плюс 30 градусов.

Поволжье Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Сибирь
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