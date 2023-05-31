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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Контролеры получат право на месте составлять административные протоколы на безбилетников

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов за неоплату проезда и провоза багажа на общественном транспорте до 2 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет 1 тысячу рублей.

Также законопроект увеличивает штраф за использование чужих льготных проездных карт с 2,5 до 4 тысяч рублей.

Контролерам он даст право рассматривать дела по статьям о безбилетном проезде и использовании чужих билетов, нарушении правил провоза животных, размещение надписей и рекламы на объектах транспортной инфраструктуры, а также о незаконной торговле на объектах метро и в 50-метровой зоне от них. Это позволит контролерам на месте предъявлять нарушителям постановление об административном правонарушении без составления протокола.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях Москвы.

Как сообщил на заседании замглавы столичного департамента транспорта Андрей Корнеев, около 15% пассажиров московского общественного транспорта (около 170 млн человек в год) не оплачивают проезд. При этом среди привлеченных к ответственности за безбилетный проезд примерно 20% не оплачивают и полученные штрафы.

По данным, которые привел представлявший инициативу депутат Степан Орлов, ежегодно московский бюджет теряет из-за безбилетного проезда на наземном общественном транспорте 2,5-2,7 млрд рублей, на метро - еще около 1 млрд. При этом за счет штрафов удается получить от 200 до 400 млн рублей в год.

Мосгордума Андрей Корнеев Степан Орлов Москва
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