Мосгордума рассмотрит проект о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московская городская дума на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предлагает назначить выборы мэра столицы на 10 сентября, сообщил председатель гордумы Алексей Шапошников.

"Постановление Думы о назначении выборов должно быть принято не ранее 2 июня 2023 года и не позднее 12 июня 2023 года, поэтому 7 июня мы с вами его рассматриваем на заседании Московской городской думы", - сказал Шапошников на заседании комиссии по организации работы Мосгордумы в понедельник, 5 июня.

В соответствии с уставом города, Мосгордума назначает выборы мэра столицы в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Москвы. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, отметил Шапошников.

Как сообщалось, в Мосгордуму внесен законопроект, который предлагает назначить выборы мэра столицы на 10 сентября. Законопроект был внесен Шапошниковым.