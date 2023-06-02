Ряд улиц в центре Москвы перекроют с пятницы до утра понедельника

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Несколько московских улиц будет перекрыто со 2 июня до утра 5 июня в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"2, 3, 4 июня в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.PФ" на ряде улиц и набережных в центре будет временно закрыто движение для транспорта", - говорится в сообщении.

С 00:01 2 июня до 6:00 5 июня движение будет закрыто на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня - на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Весь день 4 июня с 7 утра движение будет перекрыто на Малом Москворецком мосту, на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской и Москворецкой набережных, на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной.

Также в этот день с 7:00 до 12:15 для транспорта будет недоступен участок Садового кольца от Валовой улицы до Новинского бульвара; с 8:00 - Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные; с 8:30 - Ростовская и Саввинская набережные и Крымский проезд. Кроме того, в местах ограничения движения с 00:01 часов 4 июня до окончания мероприятий будет недоступна парковка.

Также 4 июня с 7:00 до 10:15 с дублера внутренней стороны Садового кольца будет организован правый поворот на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице, а в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках будет работать двустороннее движение.