Движение по трассе М-4 "Дон" по-прежнему ограничено в Тульской и Московской областях

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение по трассе М-4 "Дон" ограничено в Тульской и Московской областях, сообщил "Автодор" в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о полном закрытии в обоих направлениях движения по трассе М-2 "Крым" в районе города Серпухов и ограничении движения по трассе М-4 "Дон". Кроме того, был введен дополнительный контроль на дорогах Тульской области.