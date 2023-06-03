Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Кремля пройдет церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Соборной площади Кремля в субботу, 3 июня, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Церемония начнется по традиции в полдень. Она проводится в Кремле уже много лет подряд. В 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году неоднократно приостанавливали - так же из-за covid-19 .

3 июня стартует уже девятнадцатый по счету сезон церемониальных разводов караулов.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечал свое 85-летие.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".

Кроме того, для большей зрелищности в программу в предыдущие годы были включены новые построения - в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

В программе Кавалерийского почетного эскорта вновь будут такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии, задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра.

В 2021 году в музыкальном сопровождении церемонии впервые прозвучит марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.

Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию Отечественно войны 1812 года.

Московский Кремль Президентский полк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадков

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

Выборы мэра Москвы предлагается назначить на 10 сентября

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 2 июня из-за грозы и шквалистого ветра

SSJ-100 с отказавшим автопилотом совершил экстренную посадку в "Шереметьево"

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Холодный фронт начнет проходить через Москву в пятницу

Холодный фронт начнет проходить через Москву в пятницу

Власти Москвы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА

По факту атаки дронов на Московский регион возбуждено уголовное дело о теракте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });