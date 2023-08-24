Церемония развода караулов в Кремле в ближайшую субботу не состоится

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Церемония развода караулов Президентского полка в Кремле в ближайшую субботу не состоится.

"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 26 августа церемония развода пеших и конных караулов проводиться не будет", - сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Церемония развода караулов традиционно проходит на Соборной площади Кремля в полдень в теплое время года. В этом году церемониал проводится уже 19-й по счету сезон.