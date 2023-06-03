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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

До конца года в Москве построят более 20 медицинских объектов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию восемь различных объектов здравоохранения, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"До конца года планируется построить еще более 20 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов", - сказал он.

По его словам, в городе активно строятся как ультрасовременные диагностические или узкопрофильные центры, так и районные поликлиники. "Таким образом, объекты здравоохранения становятся ближе к жилым кварталам, людям становится проще получить медицинскую помощь", - пояснил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что значительная часть таких объектов строится за счет частных инвестиций.

Как добавил заммэра, "девелоперы возводят поликлиники и медцентры в рамках своих проектов комплексного развития территорий".

Москва Андрей Бочкарев
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