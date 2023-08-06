Строительство лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 завершится в сентябре

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1 на Волоколамском шоссе планируется завершить в сентябре, уже закончен монтаж инженерных систем, ведутся пусконаладочные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершаем строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе. Он станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Мэр сообщил, что новый комплекс площадью больше 100 тыс. кв. м состоит из трeх корпусов, соединенных надземными переходами и с общей подземной частью.