Москвичей предупредили о схемах мошенничества посредством установки вредоносного ПО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Под видом сотрудников правоохранительных органов злоумышленники предлагают установить вредоносные приложения, предупредили в столичной прокуратуре.

"Мошенники в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками банков либо правоохранительных органов, под предлогом сохранения сбережений, просят граждан установить на мобильный телефон либо компьютер программу, предоставляющую дистанционный доступ к устройству", - сообщает в субботу телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Уточняется, что с помощью установки таких приложений злоумышленники получают доступ к устройству, оформляют дистанционно кредиты на владельца счета и похищают денежные средства.

В прокуратуре также подчеркнули, что злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, устанавливая на фото профиля логотипы банков, а для убедительности присылают фотографии поддельных удостоверений либо банковских документов. "Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не присылают в мессенджерах фото своих служебных удостоверений либо банковские документы", - предупреждает ведомство.

Так, жительницу района Марьина Роща мошенники уговорили установить приложение под предлогом поимки преступников. "Получив доступ к ее телефону, они оформили кредит и обманным путем похитили 1,5 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Жительница района Строгино, установив по указанию мошенников на мобильный телефон приложение, потеряла 3,5 млн рублей.

Как предупредили в прокуратуре, "не устанавливайте никаких программ или приложений на свой мобильный по просьбе звонящих, кем бы они ни представлялись".