Российских банковских клиентов предупредили о видеозвонках мошенников через мессенджеры

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - МВД России предупредило сограждан о новых способах телефонных мошенничеств, среди которых использование видеозвонков, социальной инженерии и многоэтапных психологических манипуляций.

"Для хищения злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии. Они представляются сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Запугивают информацией о том, что с вашего счета пытаются снять деньги или взять на ваше имя кредит. А затем просят сообщить им реквизиты банковской карты, перевести средства безналичным платежом на так называемый безопасный счет либо передать их через курьера", - сообщила представитель министерства Ирина Волк.

Также, по ее словам, преступники изобретают новые способы убеждения, используя в мессенджере фотографию какой-либо организации, чтобы у потерпевшего сложилось впечатление, что к нему обращаются работники банка либо государственного учреждения.

Войти в доверие к гражданам мошенники также пытаются с помощью видеозвонков, в котором собеседник изобразит типичного офисного работника и представится сотрудником этой организации.

Кроме того, мошенники все чаще стали использовать вредоносное программное обеспечение - они предлагают гражданам заработок, товары или услуги и склоняют их установить на телефон специальные приложения, с помощью которых получают доступ к их финансовым активам.

"Еще один новый метод - использование многоэтапных схем со сложными психологическими манипуляциями. Сначала человека убеждают в том, что на его имя мошенники оформляют кредиты и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Цель мошенников - завоевать полное доверие жертвы и затем управлять ее поведением под предлогом заботы о безопасности", - сообщила представитель ведомства.

Когда человек по указанию мнимых правоохранителей переводит им все свои накопления, лже-полицейские сообщают потерпевшим, что мошенники собираются им мстить.

"Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп. Иногда потерпевших склоняют к тому, чтобы записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания", - заявила Волк.

За 2022 год в России было зарегистрировано более 370 тысяч краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а за первый квартал 2023 года - уже более 100 тысяч. По данным МВД, большинство звонков поступает с территории Украины.

"Большинство из них (мошенников - ИФ) являются абонентами украинских операторов мобильной связи. Полицейскими выявляются факты перечисления похищенных денежных средств на счета, открытые на имена граждан Украины", - сказала Волк.

Она отметила, что используемые мошеннические схемы могут меняться, при этом все они "маскируются под специальные операции правоохранительных органов либо так или иначе связаны с проведением специальной военной операции".

В МВД призвали граждан не доверять незнакомцам и не выполнять поручения неизвестных лиц, не сообщать свои личные данные, сведения о банковских картах и полученные смс-коды.

"Никакие процессуальные действия сотрудниками правоохранительных органов по телефону не проводятся. То же самое относится к случаям, когда человек, называющий себя сотрудником правоохранительных органов, предлагает вам участвовать в каких-то действиях по задержанию мошенников. Такие вопросы не могут обсуждаться по телефону", - резюмировала представитель министерства.