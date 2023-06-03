На юго-западе Москвы произошел пожар в банкетном зале
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банкетный зал горит на юго-западе Москвы, пожарные выехали на место происшествия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.
"На Воробьевском шоссе, дом 2Б зафиксировано возгорание. Пожарные подразделения уже проводят разведку на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.
По сведениям из открытых источников, по данному адресу располагается банкетный зал "Safisa".
Дальнейшая информация уточняется.