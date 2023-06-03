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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

На юго-западе Москвы произошел пожар в банкетном зале

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банкетный зал горит на юго-западе Москвы, пожарные выехали на место происшествия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"На Воробьевском шоссе, дом 2Б зафиксировано возгорание. Пожарные подразделения уже проводят разведку на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу располагается банкетный зал "Safisa".

Дальнейшая информация уточняется.

Москва МЧС
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