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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Пожарная разведка не подтвердила сообщение о возгорании в банкетном зале в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Информация о возгорании в банкетном зале на юго-западе Москвы не подтвердилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"После проведения разведки - возгорания не происходило. Эвакуация не проводилась", - сказали в пресс-службе.

Ранее там сообщили, что по адресу Воробьевское шоссе, дом 2Б зафиксировано возгорание.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу располагается банкетный зал "Safisa".

Москва МЧС
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