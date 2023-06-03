Пожарная разведка не подтвердила сообщение о возгорании в банкетном зале в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Информация о возгорании в банкетном зале на юго-западе Москвы не подтвердилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"После проведения разведки - возгорания не происходило. Эвакуация не проводилась", - сказали в пресс-службе.

Ранее там сообщили, что по адресу Воробьевское шоссе, дом 2Б зафиксировано возгорание.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу располагается банкетный зал "Safisa".