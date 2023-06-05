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Мосгордума 7 июня рассмотрит постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московская городская дума (МГД) на заседании 7 июня рассмотрит законопроекто назначении выборов мэра столицы на 10 сентября, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

"Постановление Думы о назначении выборов должно быть принято не ранее 2 июня 2023 года и не позднее 12 июня 2023 года, поэтому 7 июня мы с вами его рассматриваем на заседании Московской городской думы", - сказал Шапошников в понедельник на заседании комиссии по организации работы Мосгордумы.

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Он напомнил, что в соответствии с уставом города, Мосгордума назначает выборы мэра столицы в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Москвы. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как сообщалось, Шапошников внес в Мосгордуму законопроект, которым предлагается назначить выборы мэра столицы на 10 сентября.

Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. Его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента РФ. 8 сентября 2013 года Собянин был избран мэром на досрочных выборах, 9 сентября 2018 года на очередных выборах он был переизбран на третий срок.

Мосгордума
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