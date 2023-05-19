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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра от "Единой России"

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра от "Единой России"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московское отделение "Единой России" намерено выдвинуть кандидатом на выборы мэра Москвы действующего мэра столицы Сергея Собянина, сообщила "Интерфаксу" заместитель руководителя исполкома московского городского регионального отделения (МГРО) партии, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.

"Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов", - сказала Елиферова.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Для Собянина, в случае победы на выборах, это будет третий срок. Пост мэра Москвы он занял в 2010 году.

Сергей Собянин Москва Единая Россия
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