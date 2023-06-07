Высотку МГУ на Воробьевых горах отремонтируют к 2026 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт главного здания Московского государственного университета им. Ломоносова планируется провести до декабря 2025 года, сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель гендиректора ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Вадим Логинов.

"В здании МГУ планируется провести капитальный ремонт с элементами реставрации внутренних помещений. Предполагается отремонтировать инженерные сети, фасад и входные группы здания, статуи, а также крышу кровли и шпиль со звездой", - сказал Логинов.

Он отметил, что ремонт будет проводиться без остановки учебного процесса, а сдача здания в эксплуатацию после капитального ремонта будет осуществляться этажами.

"Ремонт главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова планируется завершить до декабря 2025 года. В будущем будут приведены в порядок практически все основные здания вуза", - добавил Логинов.

Главное здание МГУ - центральное здание университетского комплекса Московского государственного университета на Воробьевых горах. Это самая высокая из семи построенных сталинских высоток. Ее высота составляет 183,2 метра, а со шпилем - 235 метров.

Здание было построено в 1949-1953 годах по проекту архитекторов Бориса Иофана, Льва Руднева, Сергея Чернышёва, Павла Абросимова, Александра Хрякова и инженера Всеволода Насонова. Над скульптурным оформлением фасадов работала мастерская Веры Мухиной. До 1990-х годов здание было самым высоким в Европе.