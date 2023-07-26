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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

В мэрии Москвы пообещали повысить надежность энергоснабжения МГУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве энергетики начали монтажно-строительные работы по проекту по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени Ломоносова, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков

"Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета", - сказал он.

По информации заммэра, энергетики уже установили две новые распределительные трансформаторные подстанции, в 2023 году предстоит проложить четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2 км.

"В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков считает, что увеличения мощности энергоснабжения МГУ, которая сейчас составляет 23 МВт, не требуется.

"Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной", - добавил он.

МГУ Петр Бирюков Москва
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