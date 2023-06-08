Гроза ожидается в Москве в пятницу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия возможны в московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в Москве местами ожидаются кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем достигнет 23-25 градусов.

Первые в летнем сезоне грозовые ливни обрушились на Москву 2 июня. Менее чем за час в отдельных районах города выпало до 20 мм осадков - свыше четверти месячной нормы, которая в июне насчитывает 77 мм.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что 2 июня порывами ветра свыше 17 м/с в Москве было повалено почти 30 деревьев. Механические повреждения получили более 15 автомобилей. Никто не пострадал.