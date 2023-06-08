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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Температура в Москве к середине июня вернется к плюс 22-25 градусам

Температура в Москве к середине июня вернется к плюс 22-25 градусам
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе погода температура вернется к климатической норме в середине июня, столбики термометров будут на уровне плюс 22 - плюс 25 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что календарное лето в Москве началось с прохладной погоды. Если в четверг и пятницу в городе прогнозируется теплая погода, то на выходных придет похолодание. В пятницу 9 июня в столичном регионе будет плюс 23 - плюс 25, переменная облачность, но в отдельных районах прогнозируется гроза.

В выходные же погода в центре европейской части России "откатится" назад примерно на месяц, продолжил Вильфанд.

"В субботу ночью будет умеренная температура, плюс 7 - плюс 9, а днем максимальные температуры будут плюс 16 - плюс 18 градусов. Особенно прохладно в воскресенье и понедельник. Ночные температуры от плюс 3 до плюс 7. Максимальные значения плюс 16 - плюс 17 градусов, по области до плюс 15", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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