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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Поезда метро не будут ходить между "Чеховской" и "Серпуховской" 17-18 и 24-25 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Поезда не будут ходить на участке между станциями московского метро "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии 17-18 и 24-25 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В эти дни пройдет ремонт станций "Боровицкая" и "Полянка".

Кроме того, с 17 по 30 июня включительно будет закрыт вестибюль станции "Боровицкая", попасть на нее можно будет через соседние станции "Библиотека им. Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад", добавили в пресс-службе.

метро Москва
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