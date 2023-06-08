Поезда метро не будут ходить между "Чеховской" и "Серпуховской" 17-18 и 24-25 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Поезда не будут ходить на участке между станциями московского метро "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии 17-18 и 24-25 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В эти дни пройдет ремонт станций "Боровицкая" и "Полянка".

Кроме того, с 17 по 30 июня включительно будет закрыт вестибюль станции "Боровицкая", попасть на нее можно будет через соседние станции "Библиотека им. Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад", добавили в пресс-службе.