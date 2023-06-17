На южном участке "серой" ветки столичного метро произошел технический сбой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Технический сбой возник утром в субботу на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Поезда на линии не ходят уже более часа.

Дептранс в 6:28 впервые заявил о сбое на "серой" ветке метро, в 6:37 уточнил, что прервано движение поездов от "Нагорной" до "Серпуховской" для проверки инфраструктуры.

Пассажирам рекомендовали пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, МЦК, Павелецким направлением железной дороги и другим транспортом.

В 7:12 дептранс сообщил, что "Мосгортранс" выделил 25 компенсационных автобусов маршрута КМ, курсирующих между станциями "Нагорная" и "Серпуховская".

В 7:40 стало известно, что временно закрыты станции "Серпуховская" и "Тульская" из-за проверки инфраструктуры.

Что стало конкретной причиной технического сбоя на "серой" ветке, не уточняется.