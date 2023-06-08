Суд Москвы не стал исполнять швейцарское поручение о вручении документов Сбербанку по иску на $560 млн

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в исполнении судебного поручения Верховного суда кантона Цуг Швейцарии о вручении судебных документов Сбербанку по иску New Stream Trading AG, сообщается в материалах суда.

В материалах судебного поручения указано, что в мае 2022 года компания New Stream Trading AG обратилась в швейцарский суд с исковыми требованиями к Сбербанку, в том числе, об обязании в рамках солидарной ответственности выплатить $520 и $40 млн вместе с процентами.

В ходе судебного заседания представитель Сбербанка заявил ходатайство об отказе в исполнении поручения иностранного суда. Согласно позиции банка, поскольку его активы заблокированы Швейцарией, и установлен запрет на предоставление финансирования, экономических ресурсов или технических услуг, это свидетельствует о существенном ограничении возможности по защите прав и экономических интересов Сбербанка.

Представитель банка также сообщил, что ранее суд Москвы уже отказывал во вручении документов Сбербанку, поскольку исполнение судебного поручения нарушает основополагающие принципы российского права. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится дело, в рамках которого рассматривается заявление Сбербанка о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг Швейцарии по иску New Stream Trading AG о взыскании ущерба в размере $422 млн.

Суд, рассмотрев ходатайство Сбербанка, посчитал его обоснованным. Также он констатировал, что во взаимоотношениях между странами усматривается отрицательная динамика, выраженная в продолжении санкционной политики Швейцарии.

Ранее сообщалось, что New Stream Trading перед подачей искового заявления в швейцарский суд обращалась в Лондонский международный третейский суд (LCIA). LCIA, по информации трейдера, прекратил все обязательства New Stream Trading перед Сбербанком и Sberbank (Switzerland). Как утверждал трейдер, это касалось задолженности по кредитам на сумму свыше $50 млн, а также обязательств по поручительствам на сумму свыше $1 млрд. Вместе с тем, суд отказал во взыскании с банка убытков.

В России New Stream Trading проиграла ряд судебных процессов в различных инстанциях.

Так, в сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказал компании в пересмотре иска к Сбербанку о недействительности договоров поручительства от 2015 и 2018 годов. В январе 2022 года Верховный суд отклонил кассационные жалобы New Stream Trading на решения о взыскании 22,3 млрд рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 млрд рублей в пользу его структуры - СБК.

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову. В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в декабре признал его банкротом.