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Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк не собирается использовать возможность неттинга заблокированных активов и переводить их на отдельное юрлицо, так как уже решил этот вопрос.

"Мы такой возможности не рассматриваем. В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

Он добавил, что решил вопрос даже с европейскими активами.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2023 года.

Греф также отметил, что Сбербанк не интересуется покупкой активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России.

Герман Греф Сбербанк
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