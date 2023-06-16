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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В особняке Березовского на Новокузнецкой улице разместят smart-офисы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В "Доме приемов ЛогоВАЗа" на Новокузнецкой улице, известном как московский особняк Бориса Березовского, планируется разместить smart-офисы премиального класса, сообщили в девелоперской компании West Wind Group.

"Принято решение о размещении премиальных smart-офисов в историческом особняке Бачуриной-Смирнова, известного как резиденция российского олигарха Бориса Березовского. Реконструкцию и приспособление здания планируется завершить в конце следующего года", - сообщили в компании.

Здание дополнят современной цифровой инфраструктурой для создания комфорта и экономии энергопотребления - это будет климат-контроль, "умное" освещение, датчики движения и звука.

Особняк состоит из трех строений общей площадью 2050 кв.м. В них появятся офисы "гибкого" формата с акцентом на IT-решения: облачные технологии, диджитал-переговорные с камерами 360° и фокусом на спикера, кибербезопасность.

"Особняк является памятником архитектуры. Для нас важно сберечь и восстановить детали интерьера: шелковые обои в четырех кабинетах, мраморную лестницу с колоннами, паркет, лепнину и расписной потолок, печное отопление в кабинетах и облицовку каминов", - отметила руководитель коммерческого департамента West Wind Group Елизавета Ильюхина.

Двухэтажное строение конца XIX - начала XX вв. находится по адресу улица Новокузнецкая, дом 40, рядом с метро "Павелецкая". Его корпуса в разное время строили архитекторы Сергей Шервуд и Сергей Воскресенский. До революции особняк принадлежал частным лицам - сначала П.А. Бачуриной, затем И.Е. Смирнову. Во времена СССР в нем располагался "дом политпросвещения" райкома КПСС, а в 1990-е его владельцем стал Борис Березовский и открыл там "Дом приемов ЛогоВАЗа", где проводил встречи с представителями своего окружения и политической элиты. Особняк известен и тем, что у его ворот в 1994 году произошло покушение на Березовского.

West Wind Group приобрела здание в 2021 году. В начале 2022 года особняк выставили на продажу за 541,5 млн рублей, но затем передумали его продавать.

Борис Березовский Павелецкая West Wind Group Сергей Шервуд Сергей Воскресенский Москва ЛогоВАЗ
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