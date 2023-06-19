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Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензин на столичных заправках продолжают умеренно расти седьмую неделю подряд, на дизтопливо - перешли к незначительному росту, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По ее данным, в период с 12 по 19 июня средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла на 19 коп., до 48,94 руб., Аи-95 - на 21 коп., до 54,26 руб./л.

Рост отмечен на пяти сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. В частности, "Нефтьмагистраль" повысила цену Аи-92 на 40 коп., до 49,37 руб./л, Аи-95 - на 50 коп., до 55,19 руб./л. На АЗС "Роснефти" 92-й и 95-й бензины подорожали на 50 коп., до 48,88 руб./л и 53,88 руб./л соответственно.

"Транс-АЗС" повысила цену Аи-92 на 28 коп., до 48,40 руб./л, Аи-95 - на 38 коп., до 53,42 руб./л. На заправках "Татнефти" 92-й бензин подорожал на 7 коп., до 48,12 руб./л, 95-й - на 8 коп., до 53,18 руб./л.

На АЗС под брендом Teboil цена Аи-92 выросла на 11 коп., до 48,67 руб./л, Аи-95 - на 31 коп., до 53,81 руб./л.

Средневзвешенная стоимость дизельного топлива в столице по итогам прошлой недели выросла на 4 коп., до 58,85 руб./л. Динамика обусловлена повышением цен на заправках "Транс-АЗС" - на 1,07 руб., до 57,83 руб./л - и Teboil - на 15 коп., до 58,72 руб./л.

Московская топливная ассоциация МТА Москва
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