Подорожание бензина на АЗС Москвы замедлилось

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на бензин на столичных АЗС замедляется вторую неделю подряд; топливо продолжает дорожать, но меньшими темпами, свидетельствую данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная стоимость Аи-92 выросла на 9 копеек, до 49,15 рубля за литр, Аи-95 - на 8 копеек до 54,46 рубля/л.

Так, цены выросли на трех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. В частности, "Роснефть" повысила стоимость Аи-92 и Аи-95 на 20 копеек, до 49,08 рубля/л и 54,08 рубля/л соответственно. На заправках "Газпром нефти" 92-й бензин подорожал на 19 копеек, до 48,97 рубля/л, 95-й - на 20 копеек, до 54,05 рубля/л. На АЗС под брендом "ЕКА" цены выросли символически: Аи-92 подорожал на 3 копейки, до 48,99 рубля/л, Аи-95 - на копейку, до 54,20 рубля/л.

Средневзвешенная стоимость дизельного топлива за неделю в столице увеличилась на 5 копеек, до 58,91 рубля/л. Рост обусловлен подорожанием ДТ на заправках "Газпром нефти" - на 30 копеек, до 58,71 рубля/л, "ЕКА" - на 7 копеек, до 59,53 рубля/л, "Татнефти" - на 6 копеек, до 58,34 рубля/л.