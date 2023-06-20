Партия "Справедливая Россия - За правду" выдвинула своего кандидата в мэры Москвы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение партии "Справедливая Россия - За правду" на внеочередной конференции во вторник выдвинуло кандидатом на выборах мэра Москвы первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева.

Его кандидатуру поддержал лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Сергей Миронов. Он отметил, что Гусев знает город и москвичей, собрал сильную команду, показал себя как эффективный управленец и готов браться за решение самых разных ситуаций.

Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" единогласно поддержало выдвижение действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы.

От ЛДПР будет выдвигаться вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, от партии "Новые люди" – вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

8 июня Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней – с 8 по 10 сентября.