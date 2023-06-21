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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЛДПР выдвинула вице-спикера Думы Чернышова кандидатом на выборах мэра Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение ЛДПР выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборах мэра Москвы - такое решение принято на конференции отделения.

Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" выдвинуло действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы.

Партия "Новые люди" выдвинула кандидатом на выборах мэра Москвы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (он подаст документы в Мосгоризбирком 21 июня), партия "Справедливая Россия - За правду" - первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева (подаст документы 23 июня).

8 июня Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

ЛДПР Москва
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