Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха Тропарево

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Купание в зоне отдыха Тропарево в Москве временно запрещено в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

На месте установлены знаки о запрете купания, говорится в сообщении управления.

Отмечается, что после получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме будет снова разрешено.

По состоянию на пятницу, в Москве разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (Северно-Западный административный округ), Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро.