Роспотребнадзор вновь разрешил купание в зоне отдыха "Тропарево"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Купание в зоне отдыха "Тропарево", которая ранее была закрыта, вновь разрешено, сообщается в пятницу на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 28 июля по результатам лабораторных исследований вода водоема на территории зоны отдыха "Тропарево" (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха "Тропарево" разрешено", - говорится в сообщении.

В настоящее время разрешается купание в десяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ); Пляж "Динамо" и Головинские пруды (Северный административный округ); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ); Мещерское (Западный административный округ); Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград); Тропарево (Юго-Западный административный округ).

На территории города в летнем сезоне 2023 года работают 38 зон отдыха без организованного купания. Две зоны отдыха - Левобережье (Северный административный округ) и Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) - приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, отмечается в сообщении.

"Предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах", - добавили в ведомстве.

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют подготовку и обеспечение безопасности зон отдыха: следят за соблюдением санитарных норм, берут пробв воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.