Прокуратура предупредила о недопустимости искажения информации на фоне режима КТО в Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры предупреждают представителей СМИ, политических и общественных объединений о недопустимости распространения недостоверной информации в условиях режима контртеррористической операции (КТО).

"Прокуратура города Москвы осуществляет непрерывный мониторинг обстановки в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре заявили: "Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации".

"При выявлении подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная", - заявили в прокуратуре.

Ранее НАК заявлял, что из-за угрозы возможных терактов в Москве и области введен режим КТО.