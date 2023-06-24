НАК сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операции
Также режим КТО введен в Воронежской области
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области, сообщает в субботу Национальный антитерророристический комитет (НАК).
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции",- заявили в НАК.
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