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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В мэрии Москвы заявили, что работодатели вправе определять режим дня в нерабочий понедельник

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Режим рабочего времени в понедельник, объявленный ранее нерабочим днем, определяется работодателем с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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"Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта РФ. При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что аналогичным образом регулируется режим работы организаций по продаже товаров, предоставлении работ и услуг для граждан и организаций.

"Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни", - информирует пресс-служба.

В Москве введен уровень повышенной готовности и создан оперативный штаб, который в минувшую субботу принял решение объявить 26 июня нерабочим днем.

Москва
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