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Понедельник остается нерабочим днем в Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Понедельник, 26 июня, останется выходным днем в Москве в рамках озвученной ранее информации мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Нерабочий день. В рамках озвученной информации мэром", - сказала Пенькова.

Ранее мэр Москвы заявил, в целях минимизации рисков в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник в Москве нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Собянин
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