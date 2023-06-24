Понедельник остается нерабочим днем в Москве
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Понедельник, 26 июня, останется выходным днем в Москве в рамках озвученной ранее информации мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
"Нерабочий день. В рамках озвученной информации мэром", - сказала Пенькова.
Ранее мэр Москвы заявил, в целях минимизации рисков в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник в Москве нерабочим днём, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.