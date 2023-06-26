Поезда на фиолетовой ветке метро в Москве ходят с увеличенными интервалами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в понедельник на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Данных о состоянии пассажира на путях пока не поступало.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в 18:40 на станции "Тушинская".

"Для извлечения пассажира отключено напряжение контактного рельса. Прервано движение поездов на участке "Октябрьское поле" - "Планерная", - отметил собеседник агентства.