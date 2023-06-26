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Движение на фиолетовой ветке метро Москвы восстановлено после падения человека на рельсы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, сообщается в понедельник в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график", - говорится в сообщении.

Источник агентства в медицинских кругах Москвы сообщил, что пассажира подняли на платформу в 18:55. "Пострадавший - молодой мужчина. Его осматривают медики", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее стало известно об увеличенных интервалах движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в 18:40 на станции "Тушинская". Для извлечения пассажира отключалось наряжение контактного рельса. Движение поездов на участке "Октябрьское поле" - "Планерная" было прервано.

метро Москва
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