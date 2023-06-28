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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника бывшей Group-IB

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицына, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

"Постановление суда в отношении Кислицина по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в страну", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

МВД обвиняет Кислицина по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, максимальное - лишение свободы до пяти лет.

Обвиняемый, по данным суда, объявлен в федеральный розыск.

В 2020 году ряд СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США. По данным американских властей, он мог быть причастен к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

В свою очередь в организации журналистам сообщили, что сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицын, который отвечает в компании за развитие бизнеса сетевой безопасности, задержан 22 июня в Казахстане по запросу США.

"На данный момент Никита Кислицин находится под временным задержанием под стражей в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. По имеющейся у нас информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T., а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем. Мы убеждены, что законных оснований для задержания (Кислицина - ИФ) на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь, а также нами направлено обращение в Генконсульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника", - говорится в сообщении F.A.C.C.T.

В компании отметили, что никаких вопросов у правоохранительных органов к F.A.C.C.T. нет, "мы работаем в штатном режиме".

Group-IB Тверской суд F.A.C.C.T. Москва
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