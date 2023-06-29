Казахстан изучит запросы США и РФ об экстрадиции сотрудника бывшей Group-IB

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Казахстан изучит запросы США и России о выдаче сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил заместитель генерального прокурора республики Улан Байжанов.

"На днях был запрос американской юрисдикции. Каким образом исполняется? Он (Никита Кислицин - ИФ) был задержан. Теперь мы направляем в страну запрос, в чем они его обвиняют. Конкретно покажите фабулу дела. Потом анализируем, является ли данное правонарушение преступлением у нас. Потом только мы будем принимать решение относительно выдачи. Если он подаст заявление на убежище, то это затянется. Будем разбираться", - сказал Байжанов журналистам в кулуарах Сената в четверг.

"Если Москва хочет его вернуть любым способом, они тоже самое должны доказать, что он что-то совершил. Если он гражданин России, и он изъявит желание туда вернуться, тогда будем принимать решение. Заведомо я не могу озвучить вам решение, к которому мы придем", - добавил замгенпрокурора.

Накануне Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Кислицина, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

МВД РФ обвиняет Кислицина по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, максимальное - лишение свободы до 5 лет.

Ему также вменяется вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере (ч.2 ст.163 УК РФ).

Обвиняемый, по данным суда, объявлен в федеральный розыск. Позже в суде уточнили, что 27 июня Кислицин был объявлен следствием в международный розыск.

В 2020 году ряд СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США. По данным американских властей, он мог быть причастен к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

В свою очередь в организации журналистам сообщили, что сотрудник F.A.C.C.T. Кислицин, который отвечает в компании за развитие бизнеса сетевой безопасности, задержан 22 июня в Казахстане по запросу США.

"На данный момент Никита Кислицин находится под временным задержанием под стражей в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. По имеющейся у нас информации претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T., а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем. Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь, а также нами направлено обращение в Генконсульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника", - говорится в сообщении F.A.C.C.T.