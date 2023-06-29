Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная в столице приостановлено из-за схода в 13:07 по московскому времени шести грузовых вагонов с цементом, сообщает ОАО "РЖД".

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

Ожидаются задержки пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Домодедово", предупреждают РЖД.

Причины произошедшего устанавливаются.

На место направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что поезда со стороны области курсируют от/до станции Бирюлево-Пассажирская, со стороны Москвы - от/до Варшавской.