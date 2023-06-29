На Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановлено по двум путям, сообщает ОАО "РЖД".

Ранее на станции Бирюлево в Москве движение поездов было приостановлено из-за схода нескольких вагонов грузового поезда.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.

Как отмечают в пресс-службе "Аэроэкспресса", до момента возобновления движения поездов компании проезд на автобусе от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово" и в обратном направлении возможен по предъявлении железнодорожного билета "Аэроэкспресс".

Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро "Домодедовская" курсируют каждые 15 минут. Для увеличения провозной мощности автобусного маршрута на линию выпущены дополнительные автобусы.