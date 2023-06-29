Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве из-за дождя

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пробки в Москве вечером в четверг могут достигнуть 8 баллов, движение будет осложнено из-за дождя, сообщает столичный департамент транспорта.

"Движение в городе оцениваем в 6 баллов. В центре вечером ожидаем до 8 - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в дептрансе, в городе идет дождь. "Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение", - отметили в ведомстве.

В настоящее время движение затруднено на ТТК в районе Звенигородского шоссе, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на МКАД в районе Каширского шоссе. Уточняется, что вечером будет сложно проехать в центральной части города по ТТК и МКАД.

В департаменте рекомендуют в час пик пользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время - после 19:00.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", - говорится в сообщении.