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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли ночью в столице, прирост осадков на главной метеостанции (ВДНХ) составил 22 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"К утру в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро в четверг.

Он уточнил, что данные с базовой метеостанции на ВДНХ получены в 6:00.

Месячная норма осадков июня в Москве - 77 мм.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что неблагоприятные погодные условия - гроза, ливни, град, порывы ветра до 17 м/с - сохранятся в Москве до вечера четверга. Может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Городские службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности.

метеобюро Москвы
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