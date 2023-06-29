Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вторая за сутки волна сильных дождей прошла в столице после 14:00 четверга, суммарно ночью и днем на город обрушилось свыше 35% июньской нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным расчетам, за неполные сутки в Москве выпало 28 мм осадков – 22 мм ночью и 6 мм днем. Это 36% месячной нормы июня", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что эти данные с базовой метеостанции города на ВДНХ получены в 18:00 четверга.

Месячная норма осадков июня в Москве – 77 мм.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что неблагоприятные погодные условия – гроза, ливни, град, порывы ветра до 17 м/с – сохранятся в Москве до вечера четверга.

Городские службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности.

Пробки в Москве, по данным на 18:40 четверга, достигли 9 баллов по десятибалльной шкале.

Утром в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что минувшей ночью из-за сильных ливней (22 мм, почти 30% месячной нормы осадков - ИФ) в городе было повалено около двух десятков деревьев, механические повреждения получили более 15 автомобилей. "Пострадавших из-за непогоды нет", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозу на сайте Гидрометцентра России, сложные погодные условия сохранятся в Москве еще сутки. С 9:00 до 21:00 пятницы в городе ожидаются дожди с грозами, местами сильные, местами град и ветер с порывами до 15-17 м/с.

В столице, по расчетам синоптиков, может выпасть еще 13 мм осадков – свыше 15% месячной нормы июня. Температура воздуха днем не превысит 18-20 градусов.