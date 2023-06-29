Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Что произошло за день: четверг, 29 июня

Беспорядки во Франции, приговор Илье Красильщику, новый гендиректор "Москвича" и сбой на Павелецком направлении МЖД

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг генерала Сергея Суровикина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о его местонахождении в Минобороны РФ.

- За несколько дней до попытки мятежа Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, руководитель "Вагнера" отказался и ему сообщили, что в таком случае группа не будет участвовать в СВО и получать финансирование.

- Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии. Кроме того, медиаменеджеру на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

- Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер. Он пришел на смену Дмитрию Пронину, который стал главой завода в мае 2022 года после ухода Renault из России.

- Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Ивана Сафронова. В сентябре 2022 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. по делу о госизмене.

- Сход грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная в Москве привел к временному сбою в движении поездов на Павелецком направлении МЖД.

- В парижском Нантере произошли беспорядки в ходе акции в память о юноше, застреленном полицейским. В акции приняли участие около 6,2 тыс. человек. Между тем после беспорядков, произошедших в ночь на четверг, полиция сообщила о задержании 150 человек.

- Космолет Virgin Galactic совершил первый коммерческий суборбитальный полет. На борту находились шесть человек - двое американцев и четыре итальянца. На максимальной высоте экипаж на протяжении нескольких минут находился в невесомости. В общей сложности полет продлился около часа.

- Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Месячная норма осадков июня в Москве – 77 мм.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

Дело журналиста Ивана Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

Грантовую поддержку аграрной госпрограммы заменят субсидиями на возмещение части затрат

На Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям

Картаполов сообщил, что незадолго до мятежа Пригожина уведомили о прекращении финансирования

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Госдума приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Минздрав сообщил о росте ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 73,4 лет

Зампреда правительства КЧР заподозрили в хищении свыше 100 млн рублей

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });