Что произошло за день: четверг, 29 июня

Беспорядки во Франции, приговор Илье Красильщику, новый гендиректор "Москвича" и сбой на Павелецком направлении МЖД

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг генерала Сергея Суровикина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о его местонахождении в Минобороны РФ.

- За несколько дней до попытки мятежа Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, руководитель "Вагнера" отказался и ему сообщили, что в таком случае группа не будет участвовать в СВО и получать финансирование.

- Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии. Кроме того, медиаменеджеру на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

- Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер. Он пришел на смену Дмитрию Пронину, который стал главой завода в мае 2022 года после ухода Renault из России.

- Верховный суд РФ 2 августа рассмотрит кассацию по делу журналиста Ивана Сафронова. В сентябре 2022 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. по делу о госизмене.

- Сход грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная в Москве привел к временному сбою в движении поездов на Павелецком направлении МЖД.

- В парижском Нантере произошли беспорядки в ходе акции в память о юноше, застреленном полицейским. В акции приняли участие около 6,2 тыс. человек. Между тем после беспорядков, произошедших в ночь на четверг, полиция сообщила о задержании 150 человек.

- Космолет Virgin Galactic совершил первый коммерческий суборбитальный полет. На борту находились шесть человек - двое американцев и четыре итальянца. На максимальной высоте экипаж на протяжении нескольких минут находился в невесомости. В общей сложности полет продлился около часа.

- Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Месячная норма осадков июня в Москве – 77 мм.