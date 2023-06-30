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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Москве движение в районе Большого Устьинского моста будет перекрываться ночью 1 и 6 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Движение на Яузском и Покровском бульварах и Большом Устьинском мосту будет временно закрываться для проезда в ночное время 1 и 6 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"1 и 6 июля в ночное время будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре в связи с репетицией парада ретротранспорта", - говорится в пятницу в телеграм-канале столичного дептранса.

В период с 1:30 до 5:30 движение будет перекрываться не более чем на 10 минут на Большом Устьинском мосту, Яузском и Покровском бульварах, а также в Садовническом и Устьинском проездах, отметили в пресс-службе.

Москва
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