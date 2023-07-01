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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Движение в центре Москвы ограничат 8 июля из-за парада ретротранспорта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре Москвы будут недоступны для проезда 8 июля из-за проведения парада ретротранспорта, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"8 июля в период с 08:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка) ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе рекомендовали водителям заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.

Москва
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